隱形矯正器vs.傳統矯正器 醫病溝通再選

2019-04-06

文／楊瑞賢

30多歲的上班族陳小姐到門診的主訴是牙齒亂且暴牙，想接受矯正治療；她跑了很多家診所，大部分醫師說要拔牙，她可以理解，但困擾她的是有些醫師推薦她使用3D列印的隱形矯正器，說可以不用拔牙，漂亮、舒適且容易清潔牙齒等，真的嗎？

要回答這問題，需從幾個層面來做解釋，首先了解矯正工具的不同，傳統矯正器是藉由金屬或透明矯正器黏在牙齒的頰側或舌側，以溝槽在矯正線上移動，把牙齒移往想要去的位置，早期透明矯正器或矯正器黏在舌側就稱為隱形矯正。

3D列印矯正器 減摩擦較舒適

近期由於3D列印的盛行和材料的進步，用電腦把牙齒移往想去的位置，分成數個步驟，用一有彈性且透明的材料逐步列印出每個步驟的矯正牙套，由患者去配戴，這就是市面上所稱的3D列印的隱形矯正器。

至於舒適，其實只要牙齒矯正移動就沒有絕對舒服的，但因移動力道的輕重和病人的個人感受不同而有差異，不過，少了矯正器對臉頰軟組織的摩擦，這舒適感是進步了。

戴矯正器 每餐飯後務必刷牙

容易清潔牙齒這一點，由於商品的行銷是這麼說，但站在醫師的立場，我是不會這樣告訴患者，我會說，只要做牙齒矯正就要每餐飯後認真刷牙，傳統矯正器會卡食物一定要刷，而隱形牙套拿起來刷沒錯，但若沒刷牙又套回去會更慘！

由以上說明大家就了解，或許商品行銷網路聲量大，但就是兩套不一樣，且治療機制也不太一樣的矯正工具；重點是如前段所述，矯正是要把牙齒移往想要去的地方，這就需要齒顎矯正專科醫師經由資料分析和了解患者的期待，經由溝通，讓患者了解每套治療工具的限制，價位和拔不拔牙的差異等，再共同決定治療計畫和選擇治療工具。

陳小姐在聽完解說後，高興地說她知道如何去考量和做選擇了。

（作者為國泰綜合醫院齒顎矯正科主任）

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