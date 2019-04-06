神經即時監測 摘甲狀腺瘤保「聲」機

2019-04-06

文／溫惟昇

黃小姐（化名）在果菜市場工作，因感冒就診時意外發現甲狀腺腫瘤，曾有醫師建議她接受手術切除，但她得知有傷及神經導致聲音沙啞的風險，擔心往後無法繼續叫賣，遲遲未接受治療。

但是甲狀腺腫瘤在追蹤過程中持續增大，除了影響外觀，還引發咽喉異物感與吞嚥不順，因此她諮詢頭頸外科醫師後，決定在「喉返神經監測系統」輔助下，接受「甲狀腺單葉切除手術」，順利摘除腫瘤並保留喉返神經，也保有宏亮的嗓音。

甲狀腺結節是常見的甲狀腺疾病，55歲以上有高達15%的罹患率，女性為男性的4倍。大多數沒有症狀，通常是觸診，或超音波檢查時意外發現。

超音波是初步評估的最佳工具，若大小達1公分或有異常發現時，則建議細針穿刺檢查來區分良性或惡性。

良性結節應定期追蹤，若持續增大、大小達4公分，影響外觀或造成吞嚥卡卡有異物感時，應採手術治療。懷疑或證實惡性的結節則應儘快接受切除，並輔以後續治療。

甲狀腺癌 女性癌症第5名

甲狀腺癌自2011年首度進入十大癌症排行榜，近年來發生率逐漸攀升，目前已為女性癌症中排行第5位，幸若及時診斷治療，多數預後良好。相關危險因子為核災、輻射線暴露與家族遺傳史，應特別留意。

甲狀腺位於喉結下方，分左、右兩葉，緊鄰食道、氣管，深處則有控制聲帶運動的喉返神經通過。過往手術採取綁線搭配電燒高溫切割，且神經監測系統尚未普及時，許多患者在手術後發生聲音沙啞、嗆咳，甚至呼吸困難的情形。

術中探測喉返神經 降術後燒聲

隨著新一代的手術器械如「血管凝集刀」或「超音波刀」，改採非高溫原理進行組織切割，又能兼顧良好的止血效果；並搭配「術中神經監測系統」即時探測喉返神經位置，除了大幅縮短手術時間、降低麻醉風險外，可有效將神經麻痺風險從10%降為0.5-1%以下，提升手術的安全性。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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