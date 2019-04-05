中藥＋溫灸 擺脫夜尿助好眠

2019-04-05

文／陳玟

王伯伯發現，近半年來，睡到半夜正好眠時，他每隔兩小時，就會想起來上廁所，上完廁所後，又要好一會才能入睡，睡眠變得斷斷續續。白天也覺得較從前頻尿，而且每次只要一有尿意就需要立刻去廁所，否則就會來不及而漏尿了；小便的問題讓王伯伯變得不敢出門，也很擔心睡眠受到影響。

國際尿控協會定義夜尿為夜間因產生尿意需起床排尿一次或以上，且每次睡眠都被中斷。目前流行病學調查多採用每晚夜尿大於、等於2次為定義。

夜尿不僅影響睡眠品質，更與免疫力下降、注意力不集中、健忘、焦慮、跌倒和骨折相關。據研究顯示，65歲以上的長者，約有70%以上有夜尿的症狀，且白天解小便的次數也可能增加，或伴隨有尿急、遺尿甚至尿失禁的情形。此與多種因素相關，包括生理功能衰退、心理因素、行為因素、其他疾病所致等。

中醫學認為，夜尿症主要病因為腎中陽氣不足，導致膀胱協調水液的代謝失衡，造成貯尿及排尿功能下降，便會出現夜尿、小便失禁、尿急及遺尿等症狀。依照臨床症狀，還可兼夾有脾氣虛或膀胱濕熱。

中藥治療以「固腎益氣」為主，以幫助膀胱化氣利水，針灸有助調理臟腑氣機，振奮膀胱的作用。此外可搭配腹部丹田灸、艾條溫灸或是熱敷按摩穴位，如神闕穴、關元穴、氣海穴、湧泉穴、三焦俞、腎俞、氣海俞、關元俞等，每天5至10分鐘，通過艾灸的熱力透過皮膚穴位，使更有效地達到溫腎助陽，增強膀胱氣化的功能，使小便得以受到控制。

飲食上可補充山藥、芝麻、栗子、糙米、銀杏，避免食用甜食及生冷的蔬果，如蘿蔔、白菜、西瓜、橘子等。中醫食療上，胡桃益智山藥湯、核桃紅棗粥、蓮子桂圓粥對於偏腎虛者都是不錯的選擇。

（作者為林口長庚紀念醫院中醫內科主治醫師）

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