大學考招變革 家長憂鑑別度不足

2019-04-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕一一一學年大學入學新變革，包含大學考試分發入學從百分制改成四十五級分制，新型學測在分發也從十五級分增為四十五級分等，部分家長仍憂心考試分數鑑別度恐怕不足問題，高中端則盼大學招生能夠擺脫筆試成績分數、能更看重高中學習歷程。教團則呼籲，考招規則應說明清楚及加強宣導，避免引發學生及家長不安或爭議。

大學分發將改採四十五級分新制，國教盟理事長王立昇表示，現行的分發入學採百分制，熱門科系如台大醫學系等，往往差一、兩分就落榜，未來若採四十五級分，部分家長擔憂鑑別度不足，恐致同分考生過多，科系必須增額錄取問題。且學測十五級分在甄選申請也出現鑑別度不足問題，目前申請制就已有許多同分增額錄取的爭議，招聯會與大考中心都需再思考。

校長︰兼顧核心素養 宜降考試壓力

基隆八斗高中校長黃致誠則認為，未來考試升學的壓力一定要適度降低，否則學生將來在高中三年，要努力培養核心素養，若又要準備考試，將成蠟燭兩頭燒，「不論考招制度如何改變，都應該考量合適配套，大學選才更應看重每個人的高中學習成果。」

全教總盼勿分數取向、減少採計科目

全教總理事長張旭政表示，大學選才應符合適性揚才，不要偏考試取向，將來考招新制變革，需把遊戲規則說清楚，才能避免爭議，更希望未來再調降學測採計的科目數，讓考生的入學關鍵是個人興趣專長，而非考試分數。

大考中心副主任黃璀娟認為，未來分發採四十五級分制，但大學校系招生使用，仍可個別科目加權，經過計算，四十五級分具足夠鑑別度；每年考生的程度不同，每年問題都將檢討精進，維持試題適合難易。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，未來會持續宣傳考招新制，讓外界明白；至於降低學測採計的科目數，會牽涉高中教書的偏廢問題，須待社會達成共識、較無反對聲音，再研議可行性。

教育部高教司長朱俊彰說，學測成績在個人申請及考試分發的使用方式並不同，對於多方訴求，將持續蒐集各界意見，並責成大學招聯會持續與各方評估討論。

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