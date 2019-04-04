《健康充電站》中醫講座

台北市中醫師公會4月7日下午2時至5時，在台北市立聯合醫院中醫院區會議廳（台北市昆明街100號7樓）舉辦講座。
由昌盛堂中醫診所主治醫師林立涵、醫師陳思如分別主講「更年期，更年輕」、「抗衰老的養生之道」。
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