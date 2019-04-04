讓「比較愛」成為「特別愛」 打造專屬孩子互動時光

2019-04-04

文／胡佳妗

當家中同時有兩個以上的寶貝，爭吵、衝突、妒忌、吃醋的各種情緒場面，想必家長都相當熟悉，「媽媽妳都偏心」、「爸爸比較愛妹妹」、「弟弟最討厭了，每次搶我的玩具」、「姊姊很小氣，不分給我」。

孩子之間的相互比較與競爭，往往讓家長為了公平議題感到頭痛不已，究竟如何調停紛爭，並讓孩子從中成長呢？

◎不同年齡層，父母在專屬互動時光所提供的引導與陪伴不盡相同：

●0-3歲嬰幼兒期：較偏好重複性高、操作組合性質為主的活動，家長在陪伴遊戲時，可用豐富的表情與聲音反應，讓孩子熟悉與人互動的愉快時光。

此階段也是建立依附關係的重要時期，家長穩定的陪伴，能讓孩子知道會有你一直陪著他探索這個新奇的世界。

●3-6歲學齡前期：孩子已具備一定程度的口語表達溝通能力，可多與孩子談論情緒，包含辨識與標定情緒、情緒產生的原因、調整情緒的方法，家長要先學習如何同理孩子的情緒，讓孩子無論是正向或負向的情緒都能感受到被接納，知道有人願意與他同甘共苦。

●6-11歲學齡兒童期：家長的陪伴仍可持續與孩子討論各種情緒，但也要瞭解孩子的情緒組成將更加複雜。

此外，也要降低過去習慣較高的引導性與介入性，轉而讓孩子得以積極的表達、嘗試、行動，讓孩子想方設法尋找問題與衝突解決策略，家長仍保有維持安全性的監測角色，但也陪同進行策略或技巧的應用練習，孩子能瞭解，會有你在背後支持他。

●12-18歲青少年青春期：進入青春期後，許多青少年擁有比過往都更加堅固的友誼關係，與家人的連結與緊密度似乎下降，但此時期家長的專屬陪伴將更加重要。

家長與青少年單獨的互動時光裡，應耐心傾聽，不打岔、不評價、不質疑，營造好奇、開放的談話氛圍，讓孩子抒發情緒、談論心事，他會感受到被愛與被瞭解。

當孩子在意「誰比較愛誰」時，家長不一定要正面回應這個問題，但可以告訴孩子，我們能夠給你的是「特別的愛」，毋須比較。

（作者為衛福部桃園醫院兒童復健科早療聯評中心臨床心理師）

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