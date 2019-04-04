台灣企業資助跨海就醫 緬甸罕病女童變臉重生

2019-04-04

記者蔡淑媛／台中報導

11歲的緬甸女童小勒罹患罕病「眼耳脊椎發育異常症候群」，導致沒有右耳、右眼長腫瘤、鼻歪斜、大嘴畸形症等臉部多處畸形，備受歧視。幸好有台灣企業資助300萬元讓她來台就醫，經過7個月手術治療與重建，恢復視力，也有了美麗耳朵，昨天回國復學前，說中文：「謝謝台灣！」

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長陳宏基表示，小勒罹患「眼耳脊椎發育異常症候群」，發生率僅10萬分之1，造成她天生沒有右耳、右下頷沒發育，右臉凹陷、大嘴畸形症、鼻歪斜，尤其右眼長腫瘤，視力僅0.1，再不治療會失明。

3階段手術治療 重建眼耳

小勒接受3階段手術治療，先開刀切除右眼腫瘤，改善弱視、斜視，視力恢復到0.7，接著兩次手術重建右耳，以肋軟骨重建耳廓，並整形歪斜的鼻子、縮小嘴部畸形，由於沒有右下頷骨，右臉凹陷以脂肪補充，最後接受口腔部分矯正和蛀牙治療，臉部逐漸恢復正常，是個美麗的少女。

昨天小勒在回國前接受祝福，也感謝各界援助，她說中文：「謝謝台灣、謝謝大家！」回國後將重返學校就讀，希望以後當維修汽車工程師。

小勒的媽媽表示，當她求助當地教會，台灣外交部、外貿協會伸出援手，在緬甸當地設鞋廠的寶成國際集團在去年8月資助來台治療，治療期間感到台灣滿滿的愛，非常感激。

小勒回國復學 謝謝台灣

陳宏基表示，這次國際醫療整合眼科、整形外科、耳鼻喉、牙科等跨科治療。由於小勒還在發育，今年10月會回門診，3年後也要再回台灣重建右下頷骨，進行咬合矯正手術。

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