45歲以下女性當心 心絞痛逐年上升

2019-04-04

長庚研究：盛行率是男性1.6~1.8倍

〔記者吳亮儀／台北報導〕四十五歲的王女士日前出國旅行，在鐘乳石洞參觀行程中，突然感到胸口悶痛、呼吸困難、頭暈、冒冷汗，馬上服用硝化甘油舌下錠，休息後症狀才見改善。長庚科大與醫院團體研究發現，過去冠心病被認為是男性疾病，但其實女性心絞痛盛行率是男性的一．六到一．八倍，國內四十五歲以下女性的心絞痛盛行率更是逐年上升。

據衛福部公布二○一七年國人十大死因，心臟病居第二位，推估台灣約二百萬人有心臟疾患，其中約一半是冠心病，心絞痛則是冠心病常見問題之一。「心絞痛」又稱狹心症，大多是因冠狀動脈狹窄或痙攣而導致心肌缺血引起胸痛。長庚科技大學和林口長庚醫院心臟內科團隊研究發現，國內四十五歲以下女性的心絞痛盛行率逐年上升。

研究運用台灣營養健康狀況變遷調查（NAHSIT）資料，首度探討國人心絞痛發生率與變化。結果顯示，國人心絞痛盛行率三．五％、約五十五萬人，值得注意是，女性心絞痛盛行率是男性的一．六到一．八倍。

研究發現，四十五歲以上女性心絞痛盛行率逐年下降，但四十五歲以下女性的心絞痛盛行率反而從一九九六年的四．九％，上升到二○○八年的五．四％。研究結果一月登上國際期刊「國際心臟病雜誌」（International Journal of Cardiology） 。

常出現不典型症狀 延誤就醫

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯說，過去冠心病一直被認為是男性疾病，事實上女性冠心病的整體死亡率比男性還高；由於女性經常出現不典型症狀而延遲就醫或延誤診斷，對於預防冠心病的努力與治療遵從度比男性低。

褚柏顯說，婦女健康議題常以乳癌、子宮頸癌、骨質疏鬆等為主，使得女性較忽略對冠心病的警覺性，因此特別提醒年輕女性，對冠心病應提高警覺，若有任何胸痛不適的症狀，應及早就醫。

患者除了感到胸前有壓迫感外，還可能會影響到左手臂、肩部或下巴，或合併呼吸急促、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈等現象，通常在休息或使用硝化甘油舌下錠數分鐘後可緩解，如果疼痛仍持續可能是心肌梗塞的前兆，須馬上就醫處理。

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