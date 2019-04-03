腸病毒就診4年新高 最快月底進入流行期

2019-04-03

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒門急診就診共計4,655人次，高於2016至2018同期的4,389人次、3,090人次、3,817人次，預估最快4月底、5月初進入流行期，提醒家長要注意！

疾管署副署長羅一鈞表示，國內腸病毒流行期通常為每年4月至9月，但可能受到氣候變遷影響，去年延後到6月、前年更是到7月中旬進入流行期。不過，比較過去3年同期的腸病毒就診人次可發現，今年較接近2016年，而2016年在4月底進入流行期，因此預估今年最快4月底、5月初進入流行期。

根據疾管署資料，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時已有傳染力，尤其發病後1週內傳染力最高，即使痊癒後，腸病毒仍會隨著糞便排出達到8至12週之久，因此要注意個人手部衛生。

疾管署也提醒，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，提醒民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，今年累計4例腸病毒重症，包含感染腸病毒71型2例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各1例。

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