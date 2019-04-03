少婦體重破百 縮胃甩52公斤

2019-04-03

記者吳俊鋒／台南報導

台南市26歲的萬姓少婦，因多囊性卵巢症候群，加上無月經等代謝異常，高中時就有肥胖問題，體重不斷飆升，甚至破百，恐引發慢性疾病，經奇美醫學中心協助，進行專業的袖狀胃切除手術，半年後，降至53公斤，原本圓桶身材的她，變成小蠻腰美女，享受輕盈人生，且更為健康。

45吋腰變23吋 3年未復胖

萬小姐昨天表示，3年前，基於健康的理由，加上未來想要生育，因此決定接受減重手術，6個月內，從原本的105公斤，一下子瘦了52公斤，腰圍也從45吋，變成23吋。手術後迄今3年，體重一直維持著，沒有復胖，月經也變得規律，不僅健康，也更有自信。

其實萬小姐10年前肥胖時，就與現在的老公交往，進而結婚，擔任會計工作的她，手術減重之後，夫妻倆更恩愛。

台南奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林逸峯表示，若經半年飲食、運動與藥物等控制而成效仍不佳者，經診斷評估， 「身體質量指數大於40」，或「大於35，但恐併發糖尿病、高血壓、呼吸中止症」，可享有健保給付袖狀胃切除手術治療。

林逸峯說，萬小姐因有糖尿病家族史，在接受袖狀胃切除手術治療後，在一般及消化系外科、內分泌科與營養科等追蹤、指導，以維持瘦身後的成果。

飲食控制+運動 健康瘦身

另一名45歲的謝小姐，原本體重77公斤，在奇美醫療團隊為她規劃8週減重課程內容與追蹤， 除了飲食控制之外，每天快走或騎單車1小時，結果3個月內降了8公斤，腰圍減少11公分，血糖、血壓都已正常，但足底筋膜炎情況尚未完全改善，目前仍持續回診追蹤、控制。

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