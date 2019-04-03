香港研究︰孩童親近大自然 可促進心理健康

2019-04-03

文／柯俊銘

您家的寶貝愛到戶外踏青嗎？是否常在有花、草、樹木的地方玩耍呢？一份不久前發表在國外知名期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOSONE）的報告指出，孩童平時若能多接觸大自然，在綠化環境中活動，可以促進心理健康，值得家長們關注。

該研究由服務於香港大學生物科學學院的塔尼婭．索布科（Tanja Sobko）博士所主持，其和紐西蘭奧克蘭大學的學者合作，透過刊登廣告招募到493個育有2至5歲幼兒的家庭，並針對主要照顧者進行調查，目的在瞭解孩子親近大自然的程度和心理健康之間的關聯性。

少有憂鬱、過動、異常行為

過程中，所有人皆需接受問卷訪談，內容涵蓋孩子對大自然的「享受程度」（如孩子是否喜歡聆聽大自然的聲音）、「同理心」（如看到動物受傷或植物枯萎，孩子是否會難過）、「責任感」（如是否願意撿拾垃圾，為保護環境盡力）、「留意度」（如能否小心對待動植物）等4個範疇。

另外，研究人員也探詢孩子的心理健康狀況，評估有無情緒（如擔憂、恐懼）、行為（如說謊、偷竊）、社交等方面的問題。

統計發現，當孩子和大自然的關係越親密，出現憂鬱、過動等情緒、行為異常的情況會越少。進一步的分析顯示，願意對大自然負責，也就是懂得關愛大自然的孩子，亦較少有人際衝突發生。

研究者表示，親近大自然是人的本性，但現在的孩子普遍生活在都市叢林中，受到電子產品的影響，加上父母的過度保護（如擔心日曬、蟲咬與身體弄髒等），讓孩子與大自然漸行漸遠，不利身心發展。

有鑑於此，專家建議家長不妨去除怕麻煩或危險的心態，多引領子女走向大自然，平時可選擇離家近的公園，找塊草皮玩球、奔跑或翻滾，假日則到遠處爬山、戲水，陪伴觀察鄉野間的動植物特徵，或是參加休閒農場安排的體驗活動，比方說採果、焢窯與生態導覽，相信當孩子建立起與自然的情感，才能得到真正的滿足和快樂。

（作者為公職臨床心理師）

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