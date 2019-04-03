高鐵南延屏東再退回 交部要鐵道局擬新案

2019-04-03

〔記者鄭瑋奇、林欣漢／綜合報導〕高鐵基本費率審查出爐，高鐵票價有調漲空間，不過交通部長林佳龍表示，高鐵今年不會漲價。此外，交通部鐵道局日前補充高鐵南延屏東相關方案，規劃可使用台鐵原路廊，但交部昨日審查「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，歷經三小時討論，多數委員仍認為高鐵南延財務可行性低，將方案第三度退回鐵道局。

交通部表示，因原先兩方案都不具備財務可行性，且都只延伸到離左營較近的屏東市，對屏東縣交通並無太大幫助，因此請鐵道局從整個南台灣交通路網角度，結合台鐵、公路客運等公共運輸，重新研究新方案。

交長林佳龍昨現勘基隆港相關建設，對於Uber新條款及高鐵漲價議題，林佳龍說，這次只針對租賃車業，還沒有涉及Uber跟計程車，歡迎大家充分表達意見；至於高鐵，今年不會漲價。

林佳龍︰高鐵今年不漲價

林佳龍說，Uber是一個資訊平台，合作對象很廣，這個模式希望大家充分表達意見，讓乘客有最高品質的服務，創新共享經濟有發展機會，也兼顧計程車業公平的競爭環境。

高鐵部分，林佳龍說，交通部會定期公告基本票價計算，可是並不代表會漲價，這些年政府挹注高鐵很多財政支持，現在搭乘人數也大量增加，除了交通運輸，像觀光旅遊、連接地方接駁交通，來縮短城鄉差距，也是高鐵的責任。

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