芭樂次級品 每公斤收購價提高為8元

2019-04-03

〔記者蘇福男、王榮祥／高雄報導〕國內珍珠芭樂受到去年南部八二三豪雨和今年三月中旬高溫影響，集中在今年四月盛產採收，造成產地價格下滑，傳出有一公斤收購二元的崩盤價。農委會主委陳吉仲昨走訪高雄燕巢區青隆運銷合作社，當場宣布芭樂次級品收購價一公斤提高到八元，保證一週後有效帶動芭樂市場價格。

「燕巢芭樂無1公斤10元情形」

青隆運銷合作社理事主席張厚深強調，燕巢芭樂目前產地均價一公斤約二十元，絕對沒有一公斤十元的情形，籲請媒體不要亂報導，嚴重影響產地價格行情。

農糧署副署長蘇茂祥表示，目前國內芭樂種植面積七千三百公頃，總產量十八萬公噸，其中，以珍珠芭樂九十五％最多，主要產地集中在高雄市（二六七二公頃、三十七％）、台南市（一四五五公頃、十九％）、彰化縣（一二四○公頃、十七％）、雲林縣（二九四公頃、四％）。

蘇茂祥表示，芭樂是一年四季都有生產的作物，一年可採收三、四次，通常農民遇到價格低落時，就會提前整枝修剪，自行調整為生產下一期果，但最近全台芭樂同時採收，導致價格滑落。

高雄燕巢農民反映，去年八二三水災後，農民同時整枝修剪，芭樂樹恢復期約半年，加上三月高溫，導致芭樂生產大幅增加，全部都延長到春季上市，市場價格因此下跌，預計將持續至四月中旬。

陳吉仲在與燕巢芭樂農座談時指出，傳出一公斤二元的芭樂，應是次級品的收購價，他當場宣布將芭樂次級品收購價一公斤提高到八元，保證一週後將有效帶動芭樂市場價格。

高市農業局長吳芳銘指出，產量突然暴增價格自然會受影響，高雄芭樂均價仍居全台最高，每公斤約十八元，前天在美濃發生傾倒芭樂事件，經了解，屬品質較差的產品，另有部分沒送到批發市場、自行出售的水果，價格也不會很高。

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