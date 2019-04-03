北市加碼月費最高13660元 拚8月如期上路

2019-04-03

〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕政府推動幼兒教育普及化，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，政府能思考到幼兒教育普及化，減少年輕父母的負擔，用意良好。然而，除了減輕年輕父母負擔，政府更應將資源用在給幼兒優質的教保環境。只要是以營利為導向的幼兒園，就難期待收費低，又要有優質服務，這也是「準公共化」幼兒園仍有三成教保員薪資未達標準，假借名義收費頻傳的原因。

教團要求提高教保員薪資

張旭政認為，教育部有限經費應先讓家長不用抽籤、排隊就可進公共化幼兒園，而非一味增加、放寬「準公共化幼兒園」設立，更不應拿經費去補助一般私幼，等於拿納稅人的錢去增加私幼營利，不是正常教育措施。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，台灣少子女化是嚴重的國安問題，政府推動平價教保之下，期望能夠更加速的全面評價教保服務，且有效管理教保品質，才能真正讓年輕父母有感。

家長籲落實評鑑、確保教保品質

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也提醒，教育部應確實維護準公共化幼兒園教學品質。

全國幼教總會總會長何明德表示，教育部這次拉高級距，對收費比較低的私幼，加入意願會較高，而把「二歲班」單獨切出，是較務實的作法，因台北的私幼收費均須一萬元起跳，教部同意北市自行加碼，北市私幼才有可能加入準公共政策。

台北市教育局主任秘書陳素慧表示，台北市生活水平與物價相對其他五都來得高，經過與私幼業者座談後，自行加碼提高到九十人以下月費一萬三六六○元、九十一至一八○人月費一萬兩千八百元、一八一人月費一萬兩千元，教育部已同意調高，但目前還無法細算增加的預算經費。

陳素慧說，加碼對北市財政壓力滿大，八月努力推動準公共化政策上路，會先試辦半年，再跟教育部爭取經費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/