準公幼收費放寬 家長維持月付4500

2019-04-03

〔記者林曉雲、李欣芳、李容萍／綜合報導〕兒童節前夕，教育部長潘文忠昨日宣布，八月一日起，除了全部是公幼的馬祖之外，全國廿一個縣市將推動新版準公共幼兒園方案，家長負擔不變，最多月付四千五百元，但準公幼合作園所的收費將可提高，中等規模幼園月費上限升到九千五百元、大型幼園則增為九千，另切出「二歲幼幼班」收費上限更可達一萬一千二百元，差額將由中央買單，目標到一一三年，全國有近五十萬、七成幼兒可就讀平價幼兒園。

中型幼園 月費上限9500元

總統蔡英文指出，以擴大公共化為施政主軸，此次加碼調整為八年內（一○六至一一三年）至少增加三○○○班，具體回應國人的期待。

行政院政務委員林萬億昨表示，準公共化幼兒園政策去年八月先從六都以外十五縣市推動，今年八月擴及六都，由中央政府補助私立幼兒園收費，讓家長每月學費負擔不超過四千五百元。

潘文忠表示，幼兒如就讀非營利幼兒園，家長自付約三千五百元；就讀公立幼兒園僅月付二千五百元，但如果家中有第三個小孩，則會再各減少一千元，低收、中低收家庭的子女全免費。

如小孩完全未就讀公共化或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達二十％，及父母未請領育嬰留職停薪津貼，自今年八月一日起，可獲得育兒津貼，發放對象從目前零到二歲，擴大至二到四歲幼兒，每月每人可領二千五百元，如家中有第三名以上子女再加發一千元。

潘文忠強調，剛出生到五歲的幼兒均會受到政府的照顧。

針對準公共化幼兒園，新案將切為「二歲班」及「三歲到五歲班」兩種，加入準公幼的收費，「二歲班」是每月上限一萬一千二百元，「三歲到五歲班」則仍分三級，新制為九十人以下月費上限一萬元、九十人到一百八十人月費上限九千五百元、一百八十人以上則上限九千元，與舊版相比，兩級各拉高一千和五百元。

5年後讓7成孩子進平價幼園

潘文忠表示，符合新制條件的準公幼約二千二百多園、估可提供廿二萬七千名就讀機會，全國公私幼供應量累計七十萬名，目標到一一三年、公幼及非營利的供應量可達廿七萬名，加上準公幼估二十二萬七千名，占比可達七成。

新制更開放台北市可以透過自行加碼補助、墊高合作幼園所的收費上限。潘文忠表示，台北市屬高消費都市，私幼收費較高，會給地方政府自行調整的彈性。

教育部預計五到六月受理幼兒園申請，七月底公告準公共幼兒園名單；育兒津貼部分，預定八月起受理家長申請，九月起按月撥付。

準公幼收費表格

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