老翁疝氣 嚇！膀胱掉到陰囊

記者歐素美／台中報導
72歲的吳老先生只要脹尿，左邊陰囊就會鼓鼓的、不舒服，忍了近一年，到豐原醫院泌尿科教學門診求診，住院醫師陳韋志檢查後發現，老翁陰囊內凸起物不像是一般的腸子或其他組織，進一步安排電腦斷層掃描，赫然發現原來是膀胱掉進陰囊內，經手術治療，終於解除老翁的困擾。
陳韋志醫師表示，疝氣主要是壓力加上肌肉或筋膜破洞或缺損造成，但膀胱等器官掉入陰囊導致疝氣比較少見。一般患者多因解尿用力或便秘才造成疝氣，吳老先生因攝護腺肥大，尿尿時常用力，加上鼠蹊部周邊肌肉等較脆弱，膀胱才掉入陰囊，以致出現脹尿時感到疼痛不舒服，解尿後又稍微緩解的情況。
豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，手術過程明顯可看見患者的肌肉層出現缺陷，膀胱經由肌肉裂孔掉到陰囊，形成疝氣，手術時需將裂口稍微撐大，將膀胱推回原來位置，再縫補裂口，避免再次發生疝氣。
陳韋志呼籲民眾，若出現疝氣應儘快就醫，不要因一時害羞而忍著，否則恐發生腸子卡住等風險。吳老先生經手術後，膀胱推回原來位置，解尿即不再出現陰囊鼓鼓的或不舒服感。
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