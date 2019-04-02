半夜酷酷嗽 氣喘惹的禍

2019-04-02

文／賴琬郁

6歲的小美（化名），只要遇到下雨天或天氣轉涼，半夜就會覺得有人壓在胸口、咳個不停無法躺下睡覺，吃藥也無太大進步。最近春天早晚氣溫變化大症狀更嚴重，家中長輩還擔心「卡到陰」帶去收驚，到醫院安排檢查後診斷為氣喘，經過中醫治療後，晚上的症狀已未再發作。

◎兒童氣喘需及早治療

像小美一樣的氣喘兒不在少數，台灣兒童氣喘盛行率約15-20%，主要是因呼吸道對誘發因子如過敏原（塵蟎、蟑螂、黴菌等）、空氣污染、冷空氣、運動等產生的過度反應，而出現支氣管收縮、慢性發炎的現象。兒童多數是以反覆難癒的咳嗽，特別在夜間或清晨容易發作，若您的孩子咳嗽超過10天或經常夜咳，則有氣喘的可能性，需要請醫師診治。

兒童若有氣喘需及早治療，若反覆發作，呼吸道長期發炎，會出現呼吸道變形無法復原，更難治療。

◎中醫介入有效改善氣喘

中醫治療氣喘，「急性期」的治療以止咳、平喘、化痰為主。「緩解期」會使用六君子湯、生脈飲、或補中益氣湯等方來扶正固本，提升免疫系統。

困難服藥的兒童也可透過中藥穴位敷貼與推拿按摩來治療。

健保提供12歲以下確診為氣喘的患童接受「小兒氣喘加強照護計畫」，治療項目包含中藥、針灸、穴位敷貼，穴位按摩推拿、氣霧吸入呼吸治療，對氣喘兒來說是一大福祉。

◎穴位按摩助緩解咳嗽

若咳嗽不止，可按壓以下穴位，天突穴（兩側鎖骨中間，胸骨上窩凹陷處）、尺澤穴（肘內橫紋靠大拇指外側處凹陷）、魚際穴（大拇指處肌肉隆起處，拇指根部與手腕連線之中點），每個穴道約3-5分鐘，來舒緩症狀。

◎家有氣喘兒該如何照護

●應避免冰品、冷飲、西瓜、柑橘類等寒涼食物。

避免冰品、柑橘等寒涼食物

●減少接觸過敏原（如塵蟎、蟑螂、黴菌等）。家中需保持清潔、注意室內濕度控制於50%左右，使用熱水（〉55℃）定期清洗寢具。

●天氣早晚變化大做好保護，可戴口罩與脖圍做好保暖。

●空污嚴重時，減少外出，並戴能防PM2.5之口罩。

●超過6歲小朋友早晚作尖峰流速吹氣紀錄。配合醫師治療，氣喘也是能穩定控制而不再發作。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主治醫師）

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