觀光局前副局長質疑逼退 交通部澄清

2019-04-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局前副局長陳淑慧四月一日起退休，前晚在媒體、業者LINE群組告別並退出，交通部長林佳龍隨後留言感謝陳淑慧對觀光局和台灣燈會的貢獻。沒想到陳淑慧在臉書反擊：「別消費我，更別公然說謊！太噁心了！請別再粗魯對待您的部屬，也請以公眾利益為優先！」林佳龍則回覆好意遭誤解，但仍予以尊重、祝福，沒有其他評論，也再次感謝陳卅年來對公務的付出與協助。

陳淑慧日前萌生退休想法，原先交通部安排轉任交通部參事，陳不願意，最後仍申請退休，觀光局副局長一職則由林佳龍人馬、台中市政府前水利局長周廷彰擔任。

陳淑慧在臉書上道出過程：「我在台灣燈會卅煙火結束時，就想提出六月退休申請，…我的位置有人急著要，…三月四日燈會結束次日通知要我接受新職，我婉拒，當然無法讓我等到六月，這樣的團隊我已無意願再助攻了。」陳表示，三月十二日就有地方新聞傳出接任觀光局副局長的新人選，但是她的退休申請文書是三月十二日才到交通部。陳淑慧說，「但有人要位置，長官說了算，…我就由六月提前至三月底，提前結束數饅頭及尊嚴被踐踏的日子」！

交通部人事處說明，為借重陳淑慧任職台鐵局與觀光局的歷練，並協調推動交通部政策，令派為交通部參事，相關主管多次與其懇談，陳淑慧仍堅持四月退休，並無逼退。

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