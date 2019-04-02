春遊遇連假加持 飯店訂房率衝8成

2019-04-02

宜縣綠博 連假期間兒童免費 全台22家遊樂園推好康優惠

〔記者蕭玗欣、張議晨／綜合報導〕春遊補助四月上路，兒童節連續假期也將展開，飯店、遊樂園業者推出限定優惠搶客。有飯店業者表示，兒童節連假訂房率已達八成，加上樂園推出優惠入園，樂觀看待兒童節連假住房表現更亮眼。宜蘭縣昨也宣布，四日至七日連假期間，全國十二歲以下兒童都可免費遊綠博。

六福旅遊集團表示，六福莊兒童節連假訂房率已達八成，看好親子旅遊商機，以及春遊補助在四月啟動，連假住房表現會更好。六福村連續假期推出「十二歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人五二○元優惠入園」，再經四月四日「瀕危動物同學會」活動加持，預估四天連假將有超過四萬人入園。

義大皇家酒店行銷業務部公關協理丁柏偉表示，昨天是春遊專案上路首日，已有不少民眾打電話詢問如何申請補助。兒童節連假只有四月四日可以使用春遊補助，預估出遊時間會提前，首日的住房人數會是四天最高，目前連假期間住房率也已達八成。

義大遊樂世界在連假推出「來義大玩樂園，大人只要兒童價五八○元，小孩再半價！」未滿十三歲優惠價二九○元，三到六歲二二五元。

礁溪老爺酒店祭出新招發「好人卡」，爸媽加入官方粉絲團並參加「好人卡」活動，即可領取點數卡，孩子每天做一件好事即可累積一點，累積五點享有入住免一成房價、累積十點再加小朋友入住免費。

雲朗觀光集團旗下台中兆品酒店也推出兒童節快閃住房專案，四月份每日限量五間，依房型人數贈送麗寶樂園門票，持國小八十分以上考卷，還能享住宿及餐飲優惠，最高現折兩百元。

觀光局也聯合全台廿二家遊樂園業者推出好康優惠，包括野柳海洋世界大人購票陪同的十二歲以下一位兒童免費；麗寶樂園搭配成人現場購買全票享十二歲以下免費；遠雄海洋公園生肖屬豬免費，花蓮鄉親十二歲以下免費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/