大學學生會組台學聯 團結爭權益

2019-04-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台卅多所大學的學生會，昨宣布成立「台灣學生聯合會」，要透過團結與經驗傳承，爭取更多學生權益，更盼一年後運行順利，邁向法人化步伐，讓屬於台灣的學生自治組織能長期運行。立委、教育部樂觀其成並鼓勵打氣，台灣大學雖尚未加入，亦承諾未來相關學權行動不缺席。

30多校合作 台大尚未加入

來自交通大學、成功大學、海洋大學等全台各地卅多校的學生自治組織，在上一屆總統大選、去年九合一大選等，接連舉辦候選人論壇，建立人脈網絡，如今決心擴大跨校合作。經半年籌備，昨在立法院外宣布成立「台灣學生聯合會」，要共同合作、促進學生權益，將來若運行得宜，打算一年後向內政部登記為社團法人。

該會發言人、陽明大學學生會長洪辰昊說，將凝聚眾志共同發聲，展現學生決心，並互相學習，呼籲他校一起加入。清華大學學生會長蔣秉翰直言，學生雖四年畢業，亦使自治經驗中斷，透過聯合會將達到傳承。東海大學學生會長陳彥宇則認為學生自治不僅關懷校內，更可體察社會脈動，延伸公共參與的視野，並讓社會聽見學生的聲音。

立委黃國昌昨祝賀台學聯成立，回憶自己學生時代亦參與第一波大學法修法改革運動，未來也將在立院推動私校法、大學法等修法。立委張廖萬堅亦回憶卅年前成立過跨校民主學生聯盟，認同學生自治的對話可幫助校園乃至社會進步。

教育部次長劉孟奇說，學生在校園共治中扮演的角色，就是教育部的夥伴，看見學生展現團結與民主，十分恭喜，對於未來任何學生意見，也都虛心接受。

台大學生會表示，校內複雜度高，綜合評估後暫無加入規劃，但承諾未來在各項學權議題上，實質行動與串聯都不缺席，盼各界看見學生團結的勇氣。

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