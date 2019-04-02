韓稱阿里山茶殘留農藥 陳仲吉駁不實指控

2019-04-02

〔記者簡惠茹、謝君臨、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱阿里山茶葉因農藥殘留賣不出去引發爭議，多名立委昨表不滿、憂心茶農因此受到衝擊。農委會主委陳吉仲更指出，這絕對是不實指控，應是二○一五年中國突然調整茶葉所含稀土元素標準所致，希望韓國瑜向茶農道歉。

中國突調整含稀土元素標準所致

韓國瑜遭爆料指出擔任北農總經理任內，二○一四年與中國昆山水中仙公司簽ＭＯＵ要採購北農經銷的高級茶葉一萬盒，雙方來來往往吃吃喝喝，最後對方卻買不到七百盒，還是北農降價求售的；韓國瑜日前回應原因是茶葉農藥殘留，引發國內茶農群起反彈。

立法院民進黨團昨召開記者會，批評韓傷害台灣品牌，立委陳明文重申，阿里山高山茶品牌在嘉義所有茶農、鄉親共同經營下，已讓所有愛好茶的消費者有信心，如今卻因韓國瑜的一句話，幾乎毀掉此品牌；請韓說清楚當初是向誰買的，不要把責任推給茶農。陳吉仲也說，請韓市長把經銷商交出來，農委會直接查處，如果沒有，韓國瑜應向茶農道歉。

昨天在立院經濟委員會中，多名立委都憂心茶農恐因此受害。立委郭國文指出，韓國瑜的說法如果不是真的，不應該散播不實訊息。

衛福部抽驗上市茶葉 百分百合格

陳吉仲備詢表示，這是完全錯誤而且不實的指控，茶葉出口的數字會說話，二○一五年茶葉出口量四千多噸，去年出口八千多噸，出口值由五千多萬美元，去年增加到一億一千多萬美元，優良品質茶葉持續出口。且農委會前端抽驗茶葉兩千多件，合格率九十八％以上，衛福部去年抽驗上市後一百五十多件茶葉，合格率更是百分之百，農藥殘留都符合規定。

至於原因，陳吉仲指出，據了解是二○一五年中國調整茶葉所含稀土元素標準，但中國二○一七年就已取消。農委會茶改場表示，稀土元素包含鑭（La）、鈰（Ce）、釔（Y）等等，這些元素普遍存在於土壤，中國也會使用作為肥料。

韓國瑜回應，不管什麼原因的改變，什麼事情都要先自立自強，自己應該要思考有無改善空間，這個（確認、檢視品質）才是重點，講這個例子，沒有要攻擊誰，去調資料來批判，一點意義都沒有。

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