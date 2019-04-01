群聚感染麻疹增3例 2例境外移入

2019-04-01

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布新增3例麻疹，其中，1例國內感染為中部某醫院護理師，研判可能與先前到該院就醫、確診麻疹的男性接觸而感染，加上另一名護理師也遭該男傳染，該院3人確診、出現群聚感染；另2例則是境外移入個案，研判在泰國感染，也是群聚感染。

根據疾管署資料，中部某醫院護理師為20多歲女性，3月25日起陸續出現疑似症狀，27日出疹，經醫院通報檢驗確診，目前住院隔離中；衛生單位已掌握接觸者共250人，將持續監測至4月18日。此外，該醫院針對出現麻疹群聚感染，已啟動感染管制措施及全院健康監測，並預計於今日前完成員工疫苗接種。

至於其餘2例境外移入個案，為北部20多歲女性與20多歲男性，兩人為同校同學，今年3月中旬曾一同參加旅行團至泰國旅遊，返國後陸續於26日至28日發病並出疹，在第3次就醫時通報檢驗確診，依潛伏期間活動史研判，為境外移入群聚感染，現正居家隔離中。

目前衛生單位已掌握此兩人在校園、職場與就醫接觸者共168人，將持續監測至4月16日，另在可傳染期間也有新竹縣特定超商、漢堡店或火鍋店等地活動史，提醒有相關活動史的民眾，要做好自主健康管理。

疾管署副署長羅一鈞補充，其中的男性在超商打工，但因是大夜班，且僅出疹而無發燒、咳嗽等症狀，推估傳染力不至於太高，後續疫情擴大風險較低。

疾管署統計，今年累計41例麻疹，包含22例國內感染、19例境外移入。

疾管署再次呼籲，一般民眾若計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種疫苗，且進出公共場所應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低感染風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/