每天3000CC糖飲 「小弟弟」發炎、血糖爆表

2019-04-01

記者方志賢／高雄報導

含糖飲料喝太多，男性要小心「小弟弟」可能也會受害！

高雄市一名40多歲男性，口渴經常以含糖飲料代替白開水，這個習慣維持10多年，近來更是每天狂喝4大杯、近3000CC的含糖飲料，但日前因龜頭、包皮紅腫發炎就醫，結果醫師研判竟然是血糖過高所造成。

高雄市健仁醫院副院長、泌尿科醫師蘇聖村說，該名患者10年前到越南工作，擔心當地飲用水不潔，每天都喝3合1咖啡，1天4包，結果養成只喝含糖飲料的習慣。

蘇聖村說，該名患者2年前已返台工作，卻仍不喝白開水，只喝坊間的手搖杯飲料，雖然也擔心攝取糖分過多，因此每次都選擇半糖，只是每天至少2大杯半糖飲料，吃下肚的糖分還是過量，近期覺得容易感到口渴，更是每天狂喝4大杯、近3000CC半糖飲料。

蘇聖村說，日前患者出現陰莖癢、紅腫的情形，持續數天後仍未改善，進一步就醫發現，龜頭紅腫的程度已經到了包皮拉不下來，屬於慢性包皮炎症狀，此種情形很多就是血糖過高所引起。

蘇聖村說，患者自述過去檢測血糖僅超過正常值140mg/dL一點點，但此次檢測其飯後的血糖，結果大幅爆表，超過血糖機偵測最高值600mg/dL，已被轉介到新陳代謝科，服用降血糖藥物治療，成功將血糖降到200mg/dL，私密部位的不適症狀也獲得改善。

蘇聖村說，在糖尿病患者中，有25％的人因細菌孳生會發生包皮炎，且反覆發生，但在包皮炎案例中，僅11％可被早期診斷出糖尿病或葡萄糖耐受問題，若未早期診斷出糖尿病，血糖飆高無及時處理，一旦延誤治療及控制，可能會引發「酮酸中毒」，嚴重者恐致命。

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