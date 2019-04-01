支持ＮＣＣ裁罰決議／捍衛新聞環境 傳播學界 人連署

2019-04-01

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對「假新聞」或鎖頻強制收視，繼台大、政大等大學學生發起頻道轉台運動，台灣師範大學大眾傳播所師生也發起「捍衛新聞環境，支持ＮＣＣ裁罰決議」連署，四天來已獲七六五名新聞與傳播領域的教授、學生支持連署。

強調新聞專業 假新聞未經查證公器私用

該連署發起人之一、台師大大傳所學生熊煌均表示，「新聞專業」是關鍵，「假新聞」涉及造假、未經考證與查核，還刻意散佈，只為符合某群體或個人的政治、經濟利益，已經「公器私用」。而沒有新聞專業者，無法跟群眾說服需要新聞自由。

台師大大傳所所長王維菁強調，新聞組織在宣稱新聞自由前，必須也要盡到新聞的社會責任，提供民眾真實、正確、公正、客觀不偏頗的新聞。若媒體無法自律，而媒體老闆亦影響新聞獨立性，行政主管機關有必要合理介入。

連署書點出ＮＣＣ裁罰部分新聞台，理由是新聞節目播報違反媒體查證事實，讓公共利益受損。但新聞本意是「真實」，未經查證的謠言透過主流媒體放送，將傷害社會、撕裂民主，媒體更不得用「新聞自由」為保護傘掩護不實報導。

熊煌均說，該連署三月廿八日草擬後上架，呼籲ＮＣＣ對假新聞的裁罰應一體適用，當罰則罰；也盼新聞媒體身為社會第四權，恪守事實查證與公平原則；社會大眾也應肩負媒體監督之責，共同維護台灣環境。

中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授胡元輝強調，媒體基本責任為傳遞真實，ＮＣＣ早在兩年多前就立法，卻至今才針對假新聞大動作開罰，未來應討論具體裁量基準，透過案例與經驗累積，才能使業者心服口服，包含何謂「事實查證」及「公平原則」等。

胡元輝也提到，德國日前通過立法打擊假新聞，針對網路社群平台課責，但也衍生平台下架文章，反遭撰寫者提告的案例。「兩害相權取其輕」，言論自由與防治公共損害等衡量，若正面遠大於負面，就該當為則為。

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