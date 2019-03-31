「請你們好好珍惜」 媽媽大愛救6人

2019-03-31

記者蔡淑媛／台中報導

「請你們好好使用身上的器官，因為這是我們的家人用生命換來的！」台中榮總昨天舉行器捐感恩活動，53歲器捐者李美慧去年6月捐出心、肝、腎、眼角膜， 讓6個家庭受惠，她的女兒向受贈者誠心呼籲，同時李美慧的家人見到她的大愛付出，也全數簽下器捐卡。

在追思活動上，放映懷念李美慧的影片，回憶她從愛漂亮的少女與丈夫林晉丞一見鍾情結婚、生育3名子女的幸福日子，但她在10多年前罹患中樞神經疾病，肢體逐漸退化，擔任客運司機的丈夫一路陪伴，每天跑車後再到醫院照顧，雙方非常恩愛。面對妻子的離開，他只希望太太「在天上能幸福快樂就好」，字字深切表達不捨，在場者流下感動眼淚。

李美慧的大女兒代表器捐者家屬致辭時說，一開始是自己去簽署器捐卡，媽媽發病知道後，也吵著說人走了，器官用不到，希望給有需要的人使用，讓其他人活下去，交代「生命走到盡頭時做全身捐贈，否則化成灰什麼都沒了！」

李美慧的小女兒說，去年6月媽媽昏迷送急診，醫院判腦死前，媽媽還來托夢說2次判定都會過，後來捐出心、肝、腎、眼角膜救助6人。

另一名14歲蔡小妹天生沒有左腎、右腎功能差，小六就開始洗腎，在讀國中前終於等到腎臟移植，現場感謝器捐者與家屬的大愛。她說，自己的偶像是羽球好手戴資穎，但自己從小就虛弱、不能做什麼運動，但移植腎臟後，現在終於能打羽毛球，且打排球也可以上場，不必再坐冷板凳，更進入班上隊伍當候補球員比賽。

台中榮總移植委員會主任陳呈旭說，國人等待器官移植近萬人，但每年器捐者僅100多人，以需求量最大的腎臟來說，等待腎臟有8000人，每年卻僅200顆腎臟捐出，有需要的人總是要等很久，希望民眾能在生命末期時，將有用的器官捐出，讓生命以另一種形式延續下去。

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