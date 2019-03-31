肺結節別驚慌 9成是良性

2019-03-31

文／王秉彥

許多人在體檢時發現肺部長了肺結節，內心就開始焦慮惶恐；其實肺結節就是肺部長了一顆或多顆3公分以下結節病灶，造成肺結節的可能原因有：抽菸、空氣污染、廚房油煙、遺傳基因、汽機車及工廠廢氣，還有長期暴露於致癌物。

肺結節平常沒有症狀，且90%以上是良性，所以發現肺部結節先不用驚慌。但是當肺結節直徑大於1公分、邊緣不規則、密度扎實而且有變大趨勢時，罹患肺癌的可能性及機率就上升。

通常診斷肺結節，可以用X光做簡要的診斷，但如要準確診斷小於1公分的結節，建議還是要以電腦斷層做為診斷工具。

一年做一次電腦斷層檢查

◎發現肺結節之後，因結節大小有不同處理方式：

●小於0.5公分肺結節，可安排一年做一次電腦斷層檢查，但如果有變大趨勢，則應每半年檢查一次。

●0.5公分到1公分，可安排半年到一年做一次電腦斷層檢查，如有發現變大或長出新的結節，可增加檢查頻率至3個月到半年做一次，或者經醫師評估安排手術切除。

●1公分以上結節，如經醫師評估有惡性的可能，可進行切片檢查或手術切除。

肺癌如能早期發現、早期治療，第一期的病人有80%以上的5年存活率，大部分的病人經過治療都可以有很好的預後，所以提醒民眾，肺癌高危險群：吸菸族群、有肺癌家族病史者、曾經罹患肺部慢性疾病者、長期暴露於致癌環境者（如油煙、工廠廢氣、二手菸害環境等），應定期接受肺癌篩檢，以早期發現、早期因應。

（作者為彰化基督教醫院胸腔外科醫師）

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