調整呼吸 肺腺癌復健不「肺」力

2019-03-31

文／邱懿萱

資深媒體人陳文茜因罹患肺腺癌初期，首度中斷13年的主持，請假開刀，也再次喚起民眾關心肺腺癌的防治及術後恢復。

根據2016年衛生福利部癌症統計資料，肺癌為所有癌症發生率中的第3名，更是所有癌症死亡率蟬聯10年的冠軍，在所有肺癌不同種類中，又以肺腺癌佔比最高。

肺腺癌病人在術後恐面臨肺葉切除，導致肺功能的損害，術後的傷口疼痛，導致患者恐懼呼吸及咳嗽，進而容易造成術後併發症的發生。

術後傷口疼痛 恐懼呼吸

依據不同的肺癌種類和分期，治療的方式大不相同，但可能造成以下症狀：呼吸困難、反覆性地咳嗽、體力下降、胸悶等，造成罹癌者活動能力下降，生活中的許多不適，導致病情的加劇與術後併發症的產生。

物理治療 增加心肺效能

但其實藉由心肺物理治療，可幫助患者正確的呼吸調整，透過擺位及簡單手法來清除痰液，並利用適當的運動處方來增加心肺效能。

◎以下介紹幾項復健方式

●深呼吸（圖1）：由鼻吸氣，由嘴吐氣。一般的呼吸（時間）比為1：2。將一手放置於胸前，一手放於腹部，透過鼻吸、口吐的呼吸規律中，感受兩個的起伏是否幾乎相同，並同時感受呼吸的流暢性和呼吸速率。

1.（橫膈）腹式呼吸：可減緩呼吸困難的感覺，透過強調腹部的呼吸，達到全身放鬆的效果，減少呼吸所需要的能量。

2.圓唇吐氣（圖2）：在深呼吸的過程中，強調吐氣時以圓唇的方式將空氣慢慢吐出，防止氣道的塌陷。

●局部促進呼吸運動（圖3）：強調肺部的局部擴張，減少痰液堆積及併發症。

將手或毛巾放於須加強的肺葉部分，透過深呼吸胸廓擴張的方式，將手或毛巾向外向上頂開。

●動機型呼吸儀（圖4）：透過一再重複最大吸氣容量的方法來加強肺部擴張和咳嗽的能力，以預防肺擴張不全和痰液堆積。

坐姿下，呼吸儀的高度需平行視線。練習頻率為每小時6-10次，如果有頭暈、呼吸急促等不舒服的症狀發生，須馬上停止練習。

●咳嗽：深緩的吸氣後，以快速外衝的呼氣氣流做有效率的咳嗽。

「哈氣」：先以小力的吐氣來活動痰液，並作為咳嗽的事前準備練習。

「咳嗽」：數次吸氣後從腹部大力吐氣。可透過頭頸部屈曲和身體前傾增加咳嗽效率。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）

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