汽車主駕駛人制 4月上路

2019-03-31

〔記者鄭瑋奇、簡惠茹、楊綿傑、林惠琴／綜合報導〕明天四月一日，包括公費Ａ型肝炎疫苗擴大接種對象、推動「汽車主要駕駛人」制度、春遊專案補助等多項新制上路，民眾可多利用。

常有民眾為節省保險費用，將車子登記在妻子名下，但主要駕駛人是丈夫，或是年輕人開車、車主是父母。為讓違規罰單確實送達駕駛手上，交通部修法推動「汽車主要駕駛人」制度，要求車輛所有人領牌及監理異動登記時，需登錄汽車主要駕駛人，便於發生交通事件究責。

公費Ａ肝疫苗從去年一月起提供滿十二個月嬰幼兒接種，四月八日起將擴大納入低收入戶、中低收入戶的國小六年級（含）以下兒童，約十一萬人受惠。

為鼓勵民眾國旅，觀光局於四至六月實施春遊專案補助，自由行部分，週日至週四住宿每房可折抵五百元，青年前往離島或入住小鎮民宿，可再多獲兩次五百元優惠。團體部分，透過旅行社辦理兩天一夜以上行程，每人每日可獲五百元補助，一般團旅遊上限為三萬元，前往離島或企業員工旅遊或住星級旅館，上限五萬元。

農委會四月起輔導活豬及屠體運輸車輛安裝GPS即時追蹤系統，最快六月起活豬運輸車未確實安裝，將開罰三千元到一萬五千元，屠體車罰三萬到十五萬元；小型農機補助實施計畫四月十五日開始申領。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/