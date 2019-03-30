《謠言終結站》時尚「玫瑰鹽」較健康？ 國健署：恐缺碘

2019-03-30

記者吳亮儀／台北報導

近年許多民眾喜歡用玫瑰鹽等商品來為食物調味，且傳言這類鹽比較健康；國民健康署提醒，國外進口的鹽可能不含碘，長期吃這些沒有加碘的食鹽，有可能造成缺碘的風險。

國健署在官方網站闢謠專區專文介紹，指出我國在50年代起，就開始在食鹽內添加碘的政策，因為碘不只影響甲狀腺，長期缺乏碘也會影響發育，對於幼兒而言，更會影響智力與學習發展。

進口鹽未標示 可能不含碘

市面上很多各種不同的鹽類產品，例如喜馬拉雅山玫瑰鹽等多樣料理專用的調味鹽，這些鹽看似時尚，許多民眾也以為進口的鹽就比較高級。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，如果用到沒有含碘的鹽，就必須從海鮮、海帶之類的食物中補充碘；但若因海鮮過敏而不吃海鮮，就要注意碘的攝取。

蘇秀悅說，通常不會建議民眾要從食鹽中攝取碘，因為吃進太多鹽份其實對身體影響更大，因此多會請民眾從正常食物中攝取碘。

蘇秀悅提醒，對於甲狀腺有問題的病患來說，就該注意碘的攝取。如果有甲狀腺亢進，就該採「無碘」飲食；若是甲狀腺低下嚴重的病患，醫師通常會開予甲狀腺素藥物控制。

國健署提醒，幼齡、學齡兒童與育齡婦女更應注意碘的攝取，消費者家裡最常用的鹽也應該要以有添加碘的鹽品為主，在挑選鹽品的時候可認明產品名稱為「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」，或是產品營養標示具總碘含量，以及產品成份標示有「碘化鉀」或「碘酸鉀」。

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