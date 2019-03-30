皮膚癢抓破皮 85歲嬤險截肢

2019-03-30

記者蘇金鳳／台中報導

不要輕忽慢性疾病的長者的小傷口！

85歲的湯奶奶患有高血壓，因不慎抓傷皮膚，造成蜂窩性組織炎；另一位77歲黃奶奶患有高血壓與糖尿病，因腳趾被蚊子叮咬，抓破紅腫處，演變成壞死性筋膜炎。

慢性病長者 易罹下肢動脈阻塞

她們就醫後，都確診為下肢動脈阻塞所致，透過導管手術打通，傷口順利恢復，分別表示：「感謝醫師保住我的腿！」

湯奶奶表示，她是高血壓患者，做過2次心導管手術，冬天時因腿部皮膚乾燥龜裂，抓癢時，不小心抓破皮膚，沒想到細菌入侵，導致蜂窩性組織炎，起初不以為意，但因左腿紅腫熱痛嚴重、高燒不退，家人緊急將她送往急診，先使用抗生素治療，但效果有限，醫師進一步檢查發現，左側膝蓋以下的血管阻塞，經打通下肢血管後，阿嬤的腿部感染症狀改善，才能順利行走。

另一位黃奶奶的家屬表示，奶奶的右腳小趾頭被蚊子叮咬後，抓破皮，結果傷口日益擴大，甚至出現濕性壞蛆，直到腳趾頭疼痛難耐，因此決定送醫檢查，沒想到已感染轉變為壞死性筋膜炎。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，許多罹患慢性病的長者，因血管功能不佳，當下肢出現傷口時，往往渾然不覺，以致傷口久不癒合。

加上多數長者忍痛功力一流，直到出現患部腫痛等症狀時，才願意赴醫接受傷口清創。對於這類患者，術後若觀察到患部組織循環不佳時，都會轉介心臟科醫師評估檢查，並安排進一步治療，整個過程往往耗時費力，對患者和家屬都是一大考驗。

亞大醫院心臟檢查室主任張育晟表示，2位患者透過踝肱血壓指數（小腿相對於上臂的血壓比值），下肢動脈血管超音波檢查後，發現動脈嚴重阻塞，導致下肢循環不良，才會使得傷口難以癒合。經安排「周邊動脈血管成型術」，打通血管後，2人總算不必再為血管阻塞所苦，恢復原有生活品質。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐提醒，患有慢性疾病的民眾，務必按時服藥、定期回診追蹤，若肢體出現傷口時千萬不可輕忽，一定要妥善照護。

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