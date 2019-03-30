綠茶配高維生素C水果 抗氧化效果佳

2019-03-30

記者羅碧／台北報導

喝茶養生，您喝對了嗎？營養師指出，綠茶的兒茶素含量是紅茶的6倍，但若為健康緣故，最好是喝抹茶。此外，在喝茶的同時吃橘子、芭樂等富含維生素C的水果，可增加兒茶素的溶出量，抗氧化效果最好。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，常常會有人問喝茶加什麼最速配？有人愛喝黑糖紅茶、蜂蜜紅茶等，但是糖跟蜂蜜同樣會削減茶的抗氧化力，蜂蜜的影響甚至高於糖。只有檸檬可以提升茶的抗氧化效果，不單是兒茶素，連茶裡的其他抗氧化物質都可被提升，所以最適合加在茶裡的就是檸檬，尤其是無糖檸檬紅茶或檸檬綠茶，只是口感不太好且傷胃。

值得注意的是，維生素C雖可以提高兒茶素穩定性和抗氧化作用，但遇熱卻會被分解，所以最好的方法是喝茶時搭配橘子或是芭樂等富含維生素C的水果。

黃淑惠說，如果要喝茶養生，抹茶、煎茶等綠茶的兒茶素含量豐富，是紅茶的6倍，但是綠茶屬於生茶、未發酵茶，對於胃不好的人來說，較傷胃；其次是烏龍茶屬於半發酵茶，紅茶是全發酵茶、最溫潤也最不會刺激胃酸分泌。

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