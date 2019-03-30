縣市政府辦戶外大型活動 應設臨時哺乳室

2019-03-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「公共場所母乳哺育條例部分條文修正案」。三讀條文明定，台鐵、高鐵對號列車應設置哺集乳室，未來民眾若在搭乘列車時有哺乳需求也能使用；營業場所樓地板面積達五○○○平方公尺以上的國際觀光旅館與一般觀光旅館，以及搭乘人數前十％的捷運車站，也都應依規定設置哺集乳室。

雙鐵對號列車也需設置

為鼓勵並健全我國母乳哺育環境，院會三讀通過國民黨立委盧秀燕、王育敏、民進黨立委邱志偉等人提出的「公共場所母乳哺育條例部分條文修正案」。

修正案明定，縣市政府舉辦大型戶外活動時，應設置臨時哺乳設施，以利民眾使用；修正案並增訂，哺集乳室應為獨立空間，不得與其他空間共同使用。

違者最高可罰10萬

針對經勸導未改善的業者，修正案明定相關罰則，未來若有類似情況，可處新台幣二萬元以上，十萬元以下罰鍰。另，未設置哺集乳室、或未有明顯標示者，原先可罰六千元以上三萬元以下罰鍰，修法後提高為二萬元以上十萬元以下罰鍰。

此外，哺集乳室的採光、安全、通風、管理若違反規定，罰鍰也從四千元以上二萬元以下，提高為二萬元以上十萬元以下。

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