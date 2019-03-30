全國首創／手工製茶老手藝 南投登錄文資

2019-03-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投傳統手工製茶歷史悠久，卻因機器化，傳統手藝無以為繼。現年七十五歲的鹿谷製茶師蘇文昭，帶著兒子蘇邦怡傳承技藝，日前與名間鄉「埔中茶」陳茂淳，同獲南投縣政府文化局依文資法規定登錄「傳統知識與實踐」類別文化資產，成為手工製茶登錄文資的先例。

蘇文昭表示，家族手工製作凍頂烏龍茶已經超過五代，從小就在茶堆長大，十八歲跟著祖父、父親學習手工製茶，迄今已經超過五十年，目前家中仍保留全套手炒茶的傳統設備，為避免手工製茶失傳，他教導兒子傳統製茶技術，盼傳承技藝，讓傳統凍頂烏龍茶永續飄香。

蘇文昭說，傳統手工製茶，炒茶是極重要的一環，以傳統灶台燃燒龍眼木，將茶菁放入大鍋中，用雙手來翻炒茶菁，翻炒過程，溫度要夠高，炒出來的茶菁熟度才會到位，全憑經驗與雙手感覺，熟度若不夠，會出現苦澀味。

文化局指出，文化資產保存法於「無形文化資產」類別中增加了「傳統知識與實踐」，此次手工製茶審議通過並公告該項文資，使南投成為全國首登「傳統知識與實踐」類別文化資產的縣市。

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