A肝疫苗擴大接種 11萬童受惠

2019-03-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨天宣布擴大公費Ａ型肝炎疫苗對象，目前訂定二○一七年一月一日以後出生、滿十二個月以上的幼兒可接種公費Ａ型肝炎疫苗，新增二○一六年十二月卅一日前出生、國小六年級以下的低收入戶和中低收入戶幼兒和學童，預估約十一萬名兒童受惠。

疾病管制署呼籲，若家中有國小六年級以下兒童、且符合低收或中低收入戶資格的家長，可攜帶相關證明、兒童健康手冊、健保卡到全國提供預防接種的衛生所或合約醫療院所接種。

Ａ型肝炎是經由人吃進受病毒污染的食物、飲水或與Ａ肝患者親密接觸所感染，接種Ａ肝疫苗是目前最有效的預防措施。接種一劑Ａ肝疫苗可以有九成保護力、接種兩劑可有廿年保護力。

感染Ａ型肝炎病毒症狀包含突然發燒、全身倦怠、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。

疾管署副署長羅一鈞說，二○一五到二○一七年間，國內Ａ肝病例增長，前年病例數達三六八例，推斷可能和國人愛去東南亞旅遊及生食海鮮有關。而去年個案數降到八十八例，降幅達七成五，成人及兒童病例數都明顯下降，羅一鈞說，這是否與接種疫苗有關，還得長期觀察。

衛福部長陳時中表示，感謝「寶佳公益慈善基金會」支持預防接種，今年可擴大照顧國內低收入戶和中低收入戶兒童健康。

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