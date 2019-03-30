調整手術給付 跨科開刀免打對折

2019-03-30

不讓醫師心酸 健保署放寬到18項

〔記者吳亮儀／台北報導〕常有外科醫師抱怨，同一時間替病患在對多個器官開刀治療，部分器官的手術健保給付點數會被打對折，「刀開得很心酸」。健保署修正給付支付標準，以後每次多器官開刀，醫師得到的健保點數（收入）不會再被打折。

健保署去年底修正健保給付項目及支付標準，將原有的十三項支付標準手術放寬為十八項，解決第二個手術健保點數「被打對折」問題，新制本月上路，預計一年增加健保支出約三千六百萬點（一點接近一元）。

以往醫師執行多器官手術，部分器官手術的執刀醫師只能拿到申報費用的一半。舉例來說，一名直腸癌患者，若癌症腫瘤侵犯乙狀結腸且肝臟轉移，手術需由大腸直腸外科和一般外科醫師共同合作。但是過去健保手術分項中，從口腔到大腸都歸在同一大項，若遇到這種食道到胃腸都有問題的病患，先動刀、後動刀的醫師給付並不相同。

健保署醫務管理組組長李純馥說，若患者同時接受根治性直腸切除術、結腸部分切除術、肝部分切除術等三種手術，除第一個手術依支付點數較高的肝部分切除術申報之外，第二、三個手術按其所定支付點數的一半計算，對第二個以後開刀的醫師不公平，同樣都開刀、卻只能拿到一半的錢，確有修正檢討必要。

健保署諮詢臨床資深醫師和專家後，決定放寬手術的支付標準，碰到類似情況，醫師都可獲全額支付，不再有第二個手術被打對折的不公平待遇，也避免醫師不想再繼續開刀。

新制本月上路 醫師歡迎

台大醫院外科部、心血管中心主任陳益祥說，醫師們都很歡迎新制，舊制對醫護人員是很不公平的待遇。對醫護人員再好一點，才能讓醫病雙方、醫療環境更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/