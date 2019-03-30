學位論文點閱台大封王 台師大引用冠軍

2019-03-30

〔記者林曉雲／台北報導〕去年學位授予法通過後，各大學均依法將學位論文送存國家圖書館，公開供人參閱，使電子學位論文成為另類熱門出版。國圖昨舉行「台灣學術資源影響力發布會」，表揚全國五十三所公私立大學及一四八個學術期刊出版單位，頒發「熱門學位論文學術影響力獎」等八大獎項，台灣大學獲得學術熱點獎（論文點閱最多）第一名，點閱數逾四六九萬次；學位論文被引用與下載冠軍則是台灣師範大學。

台師大一舉囊括學術傳播獎、學術熱點獎、學術影響力獎及學術貢獻獎等四大獎項，成為全台學位論文被引用與下載冠軍；國圖館長曾淑賢分析，因台師大校方對於論文採開放取用態度，從一○二至一○六學年已蟬聯五年的全國大學博碩士論文書目被引用與電子全文下載冠軍，一○七年下載數近廿四萬次、再奪冠軍，遠多於成大的逾十八萬次。

高醫大與「幸福感」相關論文七度蟬聯全國學位論文被引用冠軍；交大三度榮獲全國綜合大學授權冠軍，學位論文電子全文開放全國第一。

義守大學論文書目被點閱率高於其他公私綜合大學；年度大黑馬則是國立高雄科技大學，勇奪全國公立技職校院三冠王；朝陽科大領先全國私立技職校院，榮獲四大類五個獎項；台師大、南華、高科大、朝陽科大，成為年度學術影響力綜合排名最大贏家。

學術熱點獎前五名公立大學為台大、台師大、成大、政大及中正大學，至於學術傳播獎（一○六學年授權數最多的大學）前五名公立大學是交大、中央、台師大、中正及清大。

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