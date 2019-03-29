清粉刺遭感染 細菌啃成馬鞍鼻

2019-03-29

記者吳亮儀／台北報導

43歲的高小姐到美容工作室清除鼻頭粉刺，之後卻鼻頭紅腫、疼痛，就醫後才確診細菌感染，得住院治療，最後發現細菌竟已啃掉整片鼻中膈軟骨，嚴重影響外觀。

馬偕醫院昨天說明這起病例，指出高小姐因鼻中膈軟骨遭啃食，導致鼻背產生嚴重塌陷，儘管高小姐的嗅覺功能仍然正常，但鼻腔的呼吸通暢度已經因為鼻形內塌產生部分阻塞。

馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科醫師許瑞賢說，因病患畸形的馬鞍鼻外觀已嚴重影響社交，每天出門得戴上口罩遮掩，經友人介紹到馬偕耳鼻喉科鼻整形特別門診諮詢，並安排重建手術。

手術前，病患先接受電腦斷層掃描檢查，評估肋骨軟組織狀態。許瑞賢表示，鼻部整形重建手術的目的在於讓病人日後鼻功能及外觀同時改善，目前自體軟骨應用於鼻部重建整形取材來源，會視病人重建範圍大小及健康情況而定，通常為鼻中膈軟骨、耳軟骨或肋軟骨。

取自體肋軟骨雕塑重建

許瑞賢指出，肋軟骨因可取用量多、可塑性佳，對大範圍鼻整形及曾有鼻部感染病史的病人是最適合使用的。以高小姐的情況來看，由於鼻形毀壞情況嚴重，加上曾有鼻部組織感染史，已不再適合放置其他外來任何植入物，以免增加其排斥及感染的風險，想要解決問題達到完美鼻形的目標，取自體肋軟骨雕塑重建是僅剩的可行方式。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事、馬偕醫院醫師王瀛標說，以自體肋軟骨應用於鼻整形重建是目前的國際趨勢，植體不會產生排斥反應，也不易滑脫或感染，加上肋軟骨量相較耳軟骨或鼻中膈軟骨充足，所以可應用於各種鼻形重建手術。

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