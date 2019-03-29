自豪射精達10秒 醫示警：不舉前兆

2019-03-29

記者楊心慧／台北報導

一名40多歲男子從事期貨投資，平時需要熬夜盯盤，加上長時間久坐、壓力大，日前有排尿不順、射精及勃起困難的症狀，嚇得他連忙就醫。

骨盆底肌肉痙攣 造成間斷性射精

原本他還自豪地向醫師炫耀自己過去能射精8至10秒，沒想到醫師卻直呼不妙，向他解釋，這是骨盆底肌肉痙攣，才會出現的間斷性射精，一般正常人射精只有1至3秒。

正常一次射精時間 約1到3秒

書田診所泌尿科主任醫師杜元博指出，該男子玩期貨長達20年，日夜顛倒，為了盯盤常憋尿，最近出現會陰、骨盆痠痛，接著又有排尿不順的情形，常常要站著等5~10分鐘才能尿出來，甚至在嘿咻時射不出精，變成「空包彈」，最後無法勃起。

杜元博表示，該男就醫時還很自豪自己過去能夠射精8至10秒，現在卻無法射精，他一聽到就知道不妙，因正常男性一次的射精時間約為1到3秒，精液量約3到5CC，超過正常範圍就是間斷性射精，長期下來恐會不舉。

杜元博解釋，男子因長期久坐、壓力大、憋尿造成骨盆底功能異常，常見的症狀有排尿遲緩、尿流細小、排尿間斷、尿後殘尿感、尿後滴滴答答、排便困難、恥骨上疼痛、骨盆腔疼痛、性功能障礙等，其他臨床上的案例，也常發生在瘋跑馬拉松以及騎腳踏車的男性身上。

針對治療，杜元博說，可分為行為治療，包括定期排尿訓練、排尿姿勢訓練，也可進行磁波椅復健治療、電刺激的物理復健，或是使用肌肉鬆弛劑、血液循環藥物、抗攝護腺肥大藥物，若未改善再進行手術。

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