四技申請一階公布 6636人搶台科大374名額

2019-03-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕提供高中生進入技專校院的四技申請入學，昨公布第一階段篩選結果，共四萬多人次通過，台科大競爭激烈，六千多人報考爭三七四個名額，預估錄取率五．六四％，最競爭的科系是台科大資工，只收二人卻有五百人報名，過一階人數有廿六人，篩選倍率衝到十三倍，僅○．四％錄取率。

資工系只收2人 5百人報考

技專校院招生委員會聯合會指出，提供高中生參加的四技申請，採學測成績申請，今年共有六十七校五九○個系組八七六一個名額，有三萬一八四一人報名，昨公布一階篩選結果，有四萬四六一四人次，通過倍率為四十五．六四％，較上學年的四十九．七四％略降。

高中生最青睞技職龍頭台科大，今年台科大提供三七四個名額申請，結果有六六三六人報名，昨過一階人數二○三六人，因報名與一階人數皆提升，粗估錄取率平均五．六四％，比去年五．七九％降低；台科大研判，今年配合大學申請「參採學測五選四」政策，科大也首度改變各系組的學測成績採計，同樣出現過一階篩選過關人數增加現象。

有5人學測4科滿級分

台科大發現，越來越多優秀高中生來考，今年統計有五人在學測四科取得六十滿級分，另有五人學測三科滿四十五級分；今年錄取率最低的系組是資工系，四技申請只提供二個名額，卻來了五百人報名，最後篩出廿六人，錄取率僅○．四％，是全校錄取率最低的系。

技專招聯會提醒，過一階篩選的考生，要後續進行第二階段複試，須注意通知及面試時間等，如對一階篩選有疑義，廿九日前以書面提出申請，複查成績。

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