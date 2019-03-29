判死前提有疑義／修法無共識 立院保留提案送協商

2019-03-29

〔記者謝君臨、吳政峰、李欣芳／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過攸關「酒駕刑責」的「刑法第一八五條之三條文修正草案」，由於朝野立委提案多達廿九案，且對於行政院版本中，須符合「故意或未必故意」殺人的前提，才可判死刑有疑義，經在場立委與法務部官員溝通、協調後，仍無法達成共識，最後召委、民進黨立委段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

若直接規定判死 恐違比例原則與兩公約

法務部原本提出的草案版本，是酒駕累犯致死最高判死刑，為何政院改為無期徒刑？行政院政務委員羅秉成說，考量酒駕致死的樣態很多，與會委員認為酒駕致死與故意殺人的惡意，還是有程度上的差別，若一視同仁恐違反比例原則，加上國際人權兩公約規定締約國不要新增死刑，若直接規定再犯最高判死刑，會有違反罪刑相當原則與兩公約的疑慮。

經過討論，委員認為刑度比照一八五條的「七年以上或無期徒刑」較合適，至於死刑則予以刪除。會有如此大的轉折，是因為與會委員認為修法必須符合「比例原則」。

立院司委會昨併案審查「刑法第一八五條之三條文修正草案」，邀請法務部政務次長蔡碧仲報告並備質詢；草案中的修法重點，包括加重酒駕刑度、酒駕致死最重可處死刑、提高罰金額度、刪除條文中「致不能安全駕駛」要件等。

酒駕形同殺人 藍委質疑政院版不符期待

國民黨立委吳志揚表示，政院版基本刑責沒有動，恐不符社會期待；他認為，酒駕致死形同殺人，不容許在涵攝的過程中，有錯誤解釋的狀況；此外，法官原本就可直接用殺人罪去判。民進黨立委周春米也說，很多學者專家提出，是否有必要增訂刑法第十三條這項前提。

對此，蔡碧仲解釋「故意或未必故意」之事實，指北檢日前依殺人罪起訴一名酒駕者，其酒測值高達一．二九毫克，不論紅綠燈都未減速，與「恐攻」無異，即符合該法條要件；蔡強調，新增此條文有一個重要意義，就是讓老百姓知道，酗酒肇事有可能會變成殺人犯行，有所警惕。

為了趕在本會期通過立法，行政院一方面按照正常程序，把修正案交司法院會銜，另一方面則透過立委以「修正動議」提交朝野協商，讓政院版本與其他廿九個立委所提出的酒駕草案併案審查。

不過，朝野立委與在場官員溝通、討論後仍無共識，最後召委段宜康裁示，全案併同三項修正動議送黨團協商。

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