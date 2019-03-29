政院拍板 酒駕致死符「故意」者可判死／讓法院依個案判斷 司改會肯定

2019-03-29

高院法官︰宣示作用成份居多

〔記者楊國文／台北報導〕行政院會昨將酒駕致死罪修法提高刑責，酒駕再犯致人於死可處七年以上或無期徒刑，甚至符合「故意」的主觀犯意者，可比照殺人罪論處，最重可判死刑。高院法官錢建榮等法界人士認為，此修法宣示作用成份居多，實務上，應不可能判死刑。不過執業律師林曜辰樂見修法方向，以後法官量刑上，應會相對提高，對降低酒駕有相當助益。

律師樂見 法官量刑相對提高

高院法官錢建榮認為，酒駕致死者如果明知已經喝到爛醉了，可預見可能撞到人肇事，甚至撞死人，仍執意開車上路，目前實務上很可能就採用刑法第二七一條的殺人罪論處，和這次該酒駕修法條文差別不大，只能解釋為宣示意義。不過錢建榮也說，修法可提醒法官、檢察官，在個案中判斷主觀犯意時，不要忘了可能構成殺人或重傷罪。

民間司改會執行長陳雨凡律師表示，行政院針對酒駕致死是否有「故意」的主觀犯意，交由法院就個案來衡量判斷，給予肯定。她認為，酒駕者威脅國人生命安全，應予譴責，不過，酒駕修法早年從行政罰變成刑罰，又修法加重相關刑責，最終應加重到什麼程度最適當，有賴立法院審慎研究。

律師林曜辰指出，酒駕致死肇事者若有「不確定殺人故意」等重大情節，檢察官、法官直接以殺人罪起訴、論罪即可，行政院這項修法實質意義不大，宣示意義居多，應該是考量到民氣可用，以修法遏止酒駕惡行。林也認為，隨著此修法將法定刑提高之後，法官有民意的支持，在判決酒駕致死、致重傷、致人受傷等相關案件的量刑上，應該會比以前加重。

法界憂心 加重刑責後恐助長肇逃

不過，林曜辰提醒，修法加重酒駕刑責後，甚至最重可依殺人罪判處死刑，如果肇事者自認可能已撞死人，很可能先肇逃再說，希望不會被捉到，即使被捉到，頂多多一條肇逃罪，「值得一試」，如此，可能會使原本有機會救活的被害人反而傷重死亡，值得重視。

不具名的一位高院法官也認為，即使具不確定殺人故意而酒駕撞死人，也不致被判死刑，由於個案情節均不同，修法提高法定刑的下限，較具實質意義。他舉例，早期持有改造手槍，法定刑只是一年以上，後來修法提高為三年以上，觸法者則大幅減少。這位法官提醒，實務上發現不少酒駕犯已成癮，建議可採取矯正等行政措施來解決酒駕問題。

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