發起禁播中天 台大生：不姑息收視壟斷

2019-03-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕一名台大學生廿二日在學生交流板臉書上發起「禁播中天」電視台活動，獲近四千人響應連署。該生前天透過台大學生代表發表聲明，首次闡述事件緣由，強調反中天的主因在於：「不願姑息。」控訴違反閱聽人供需關係、用收視壟斷市場的媒體，不配尊重。

該台大生發表「禁播中天連署發起人聲明與釋疑」指出，自己廿二日下午在台大學生的交流板上發布票選活動，表達對中天新聞台報導過於偏頗及有關花錢定頻「收視費」爭議的不滿，欲號召校內公投，要求學生會協調校內餐廳電視禁播中天，獲近四千人支持，也被媒體關注。

事件後來出現兩極意見，正反雙方皆有誤解，因此盼透過聲明澄清；因有人將該名學生貼上「職業學生」標籤，為避免被肉搜，該生已將臉書帳號關閉，並透過其他台大學生代表的臉書發出個人聲明。

「擺明說謊還繼續容許嗎？」

該生認為，想看中天仍可透過其他管道收視，但多數學生在餐廳不願收視；發起禁播中天也非台大學生心胸狹隘，而是該台有散布假訊息、付費綁收視等爭議，更有不當新聞報導已遭NCC開罰，「一個擺明說謊的人，要容許他繼續欺騙嗎？」

「我們的訴求，是希望能有優質、不受特定利益綁架的媒體。」該生強調，媒體很難避免有偏頗，但中天許多報導都跌破尺度，才會引來普遍厭惡、群起抵制，若泛綠媒體發生同樣程度爭議，相信台大生身為理性的閱聽人，也一樣會抵制。「我們不用同意對方的立場，但唯有願意不再貶損彼此時，民主制度才能良好運作。」

因台大生發起抵制中天等事件，引起支持高雄市長韓國瑜的網路「韓粉」強烈不滿，有韓粉到台大學生交流板PO文抗議，前日更有韓粉在臉書「二○二○韓國瑜前進總統府」內貼文，要封鎖所有台大在學及畢業生，該消息遭網友嘲諷「所以台大生都不能當韓粉了（哭）！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/