對抗假訊息 LINE推即時澄清專區／攜手政院 LINE台灣總座：澄清新聞報導的提供者

2019-03-29

〔記者簡惠茹／台北報導〕LINE台灣宣布今年六月底推出「謠言查證」官方帳號，結合四個查核機構提供用戶訊息查核功能，並和行政院合作推出即時澄清專區。行政院副院長陳其邁表示，LINE是很接地氣的公司，一起守護台灣民主價值，也希望假訊息受害者越來越少。

LINE台灣昨在記者會中提出數位當責計畫，今年將瞄準對抗假訊息，不只LINE將推出謠言查證官方帳號，還和行政院合作在LINE TODAY上推出即時澄清專區，讓官方即時澄清資訊；行政院副院長兼資安長陳其邁和立法院長蘇嘉全皆出席記者會。

4大查核機構把關 具名回答民眾疑問

LINE台灣董事總經理陳立人（見圖，記者簡惠茹攝）說明，LINE謠言查證官方帳號群組背後會連結到四個專業查核機構cofacts真的假的、MyGoPen、蘭姆酒吐司，以及台灣事實查核中心，使用者發問後，由各機構認領題目，回答時各自具名，提供查核結果。

陳立人說，LINE TODAY的行政院即時澄清專區會同時上線，是因為有關國安、交通、災防和食品安全等議題，需要可以信任的消息來源，提供民眾官方說法；行政院的角色不是查核機構，而是澄清新聞報導的提供者。

陳其邁致詞時表示，他要對LINE表示感謝，協助打擊假訊息、讓澄清更迅速，守護台灣民主價值，讓言論自由獲得保障，希望假訊息受害者越來越少。

蘇嘉全致詞時說，看到LINE願意透過更多作為讓龐大跨國計畫與台灣社會共同成長，應該給予熱烈掌聲；LINE用戶有二千一百萬，台灣才二千三百萬人口，大概人手都有LINE，科技的進步會產生非常多相關問題，也就是現在大家最擔心的假訊息，訊息傳遞快速方便，往往假訊息一出來，跟著解釋已經來不及，政府部門有義務也要針對假訊息在最短時間內提供真正訊息澄清。

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