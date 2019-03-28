《健康充電站》認識高血壓講座

2019-03-28

振興醫院心臟血管內科醫師劉怡凡3月29日晚上6至8時，在文化大學大夏館B1國際會議廳（台北市大安區建國南路二段231號）主講「血壓站在高崗上，你的健康向下Down—認識高血壓」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2826-4400轉3479。

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