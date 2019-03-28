《健康充電站》預防牙周病講座
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2019-03-28

高雄長庚醫院牙科醫師李柏筠3月29日上午10時至11時，在林園區頂厝社區發展協會（高雄市林園區頂厝路133巷38號）主講「牙周病預防與照護」。

洽詢電話為（07）731-7123轉2023吳小姐。

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