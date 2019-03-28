健檢看數據 當心肥胖三兄弟

2019-03-28

記者吳亮儀／台北報導

肥胖是慢性疾病、糖尿病、心血管疾病和許多疾病的根本原因，醫師指出，民眾在健檢或就醫時，可看3個數字，包括三酸甘油脂過高、高密度膽固醇太低及血糖過高。

30歲以上民眾 5成4達肥胖標準

國泰健檢昨天公布去年度9.3萬人健檢人數的肥胖盛行率，30歲以上民眾有54%達肥胖，且年紀越大、體脂率越高。國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光說，這3個「肥胖三兄弟」數字其實很好當依據，若還加上高血壓和腰圍過寬，那就是「代謝症候群」。

肥胖已被認定是各種慢性病原因，還有脂肪肝炎、逆流性食道炎、痛風、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症等問題，甚至也是部分癌症如乳癌、大腸癌等高風險因子。

陳皇光說，「肥胖三兄弟」當中，最多人會問的是膽固醇數值，而高密度脂蛋白俗稱好的膽固醇，太低其實不好，好的膽固醇濃度越高，就有機會能夠保持血管暢通，擴張血管來維持更佳的血流量，同時也有抗氧化與抗發炎的效果。

陳皇光指出，很多人會擔心「總膽固醇」數值高不太好，但其實只要好膽固醇高、總膽固醇數值高是完全沒問題的，而且這常出現在運動多的人身上，因為運動能增加好的膽固醇數量。

近年也有許多人開始注意體脂肪率，陳皇光也指出，很多停經後婦女因缺乏運動和蛋白質攝取不足導致肌肉過少症，同樣會誘發代謝症候群和心血管疾病。

健康飲食多運動 才能有效減重

國泰健康管理營養師施瑞雯建議，針對個人營養需求再選擇適合和適量的食物，注意熱量攝取，搭配運動，能有效減少體重。

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