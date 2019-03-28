媽咪吃生菜惹禍 寶寶染李斯特菌症

2019-03-28

記者林惠琴／台北報導

一名懷孕31週的孕婦連日發燒，早產生下一名男寶寶，但寶寶出生後因發燒、呼吸窘迫及精神活動力不佳住院，並確診罹患敗血症與腦膜炎，原來是感染李斯特菌症，所幸經抗生素治療後，未留下後遺症，而母親回顧懷孕期間的飲食，曾經吃過生菜沙拉，可能是致病原因！

內湖國泰診所小兒科主治醫師陳秋吟表示，李斯特菌是少數在4度低溫條件下，仍可生長繁殖的細菌，且對於乾燥、高溫、酸性環境、鹽及酒精具耐受性，需要達到72度以上才可消滅。

陳秋吟指出，飲食是李斯特菌症主要傳染途徑，像是生菜沙拉、生魚片、生乳酪等生食，均是常見容易引發感染的食物，但衛福部疾管署也曾經在山豬皮、滷牛筋等包裝的即食肉品檢出李斯特菌。另外，孕婦感染也可能經由胎盤傳染給胎兒，有其他少數則因直接接觸而染病。

經胎盤傳染給胎兒 引發腦膜炎

陳秋吟說明，感染李斯特菌症可能出現發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃炎表現，嚴重者更有敗血症、中樞神經系統感染風險，尤其以腦膜炎最常見，主要發生在孕婦、胎兒、新生兒、年長者，或是罹患愛滋病、糖尿病、癌症、腎臟病等免疫力低下者。

陳秋吟補充，孕婦即使症狀可能較輕微，例如發燒、疲倦或肌肉痠痛，但李斯特菌可能透過胎盤傳染給胎兒，進而引發流產、死胎、週產期敗血症與初生嬰兒腦膜炎。

陳秋吟強調，根據世界衛生組織研究報告指出，李斯特菌症全球平均發生率約每10萬人有0.34例，但致死率可高達25.9%。

陳秋吟提醒，要避免感染李斯特菌症，記得處理食物要洗手、食材要洗淨、要新鮮、要煮熟、要生熟食分開、要注意保持溫度，以及不要食用未經殺菌的生乳及其乳製品，還有不要讓高風險族群食用低溫保存的生菜沙拉等食品，以降低感染風險。

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