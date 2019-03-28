《健康書摘》治中風的也中風 中醫師撰書告白

2019-03-28

記者方志賢／高雄報導

專治腦中風的中醫師邱顯學，41歲時發生左腦小梗塞中風，所幸第一時間針灸自救成功，又靠著中、西醫合作治療、復健調養，身體恢復到中風前狀況，他將這段親身經歷撰寫出書，並加入中西醫治療腦中風的相關知識，希望帶領民眾重新認識腦中風。

41歲腦中風 幸及時針灸自救

中一苑中醫診所院長邱顯學在他的新書《下午5點02分，我中風了》裡，詳細記錄這段驚心動魄的過程。2009年2月25日下午5點02分，當時他是高雄長庚醫院中醫病房主任，正要趕赴醫院腦中風會議，突然後腦勺頭皮一陣麻感，接著右半邊身體知覺減弱，右腳踩不到地板，連拿手機打電話求救的力氣也沒，這時他驚覺自己應該中風了！

他當下想起左邊胸口袋有針灸用針，單手拿起針往後腦勺正中線插下去，頓時右手稍微恢復力氣，趕緊打手機求救，他因第一時間針灸自救成功，中風後2週，恢復看門診，幫病人針灸，4個月後到中國參加國際會議。

邱顯學表示，10年前，為了趕計畫、寫論文，準備演講資料，過的是餓了就吃泡麵或麵包果腹，渴了就常拿三合一咖啡或拿鐵飲用，身體嚴重「營養不良」，加上不理會偶爾的「頭眩」，最後才釀成大災。

飲食失調作息亂 疾病找上門

邱顯學說，41歲腦中風，這在國際標準上屬於「年輕型」，從那時起，他不再吃精緻麵包，也不再喝奶茶、拿鐵等混合性飲料，因為吃了這些東西不僅會忘記正餐的可貴，也容易引發胃脹或胃食道逆流。

邱顯學強調，「年輕型」腦中風歸根究柢就是飲食失調、作息紊亂與生活壓力等生理上失衡，再加上缺乏運動，疾病自然提早上身。

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