長期抽菸視茫茫 32歲終生洗腎

2019-03-28

記者張軒哲／台中報導

愛腎先戒菸！32歲吳姓電腦工程師長期抽菸，日前視線模糊就醫，醫師細心檢查，發現他的血壓收縮壓飆高達230毫米汞柱（標準值〈140mmHg），高血壓造成視網膜出血影響視力，而病灶源頭竟是罕見的「特發性結節性腎小球硬化症」，腎功能剩下不到15%。目前以服藥控制並需終生洗腎維持代謝，視力也回穩。

醫師呼籲，抽菸會增加心血管疾病風險，也會傷害腎臟功能。

光田醫院腎臟內科醫師張家築指出，腎病變常見有水腫、腹水、血尿、貧血或倦怠等外顯症狀，另也可能合併「三高」情形，然而「特發性結節性腎小球硬化症」特色就是病徵不明顯，患者發現時，腎功能都已受損嚴重。

高血壓視網膜病變 腎功能剩不到15%

吳先生從10多歲開始抽菸，有時1天抽2包菸，他沒出現水腫、血尿等症狀，也沒有糖尿病史、身材中等，因左眼視茫茫，至眼科檢查視力不及0.1。

光田醫院眼科醫師蔡明輝發現他的兩眼有嚴重視網膜點狀出血、水腫現象，詢問有無糖尿病、高血壓等病史，病患皆否認，沒想到一量血壓，結果竟破表，當時診斷為高血壓視網膜病變，並判斷患者可能罹患其他內科疾病，除為他治療眼疾外，也將他轉往內科檢查。

張家築說，吳先生因為年紀輕，平日不會多加留意追蹤血壓，病識感低，直到血壓飆高使得眼底血管破裂，造成視力模糊才就醫，罹患「特發性結節性腎小球硬化症」，致病原因尚不明確，推測和肥胖、高血壓、抽菸和遺傳有關，而檢視患者確實符合高血壓、長期抽菸史的高風險族群特徵。抽菸對腎臟造成與糖尿病相似的傷害，因此呼籲民眾戒菸，「三高」患者更應該定期到腎臟門診檢查，追蹤腎功能。

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