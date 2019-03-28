2歲童狂吐 鍍鋁糖果紙卡咽喉

2019-03-28

記者蔡淑媛／台中報導

台中一名2歲半的女童昨天上午突然嘔吐不止，緊急送急診，原以為是腸胃道症狀，但哭聲稍停時，有細微喘鳴聲，且伴隨著乾嘔，醫師懷疑是吃進異物卡住，一檢查果然在咽喉深處發現異物，以喉鏡夾出3公分大的鍍鋁塑膠糖果紙，提醒家長注意，誤食異物，一旦掉進食道或氣管恐危及生命。

誤食異物塞氣管 恐危及生命

台灣兒童急診醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院兒童急診部主任吳漢屏指出，不要小看小小的糖果紙，這個糖果紙是鍍鋁塑料、材質較硬，邊緣還有鋸齒狀，一旦掉入食道，可能割破食道、縱膈腔發炎，甚至敗血症，如果掉到氣管則會呼吸困難、窒息或肺炎，非常危險。

吳漢屏說，兒童誤食異物很常見，大都發生在5歲以下，且年紀愈小愈易致命，很多小東西、容易入口的異物，像硬幣、彈珠、電池、髮夾、玩具零件或是藥物，甚至別針、磁鐵，都可能被幼兒誤食，掉入食道、氣管可能致命，尤其是藥物還有中毒危機。

吳漢屏說，這名女童不知道從哪撿來糖果紙，阿嬤才一離開，回來時就看到女童開始嘔吐，連續2、3小時吐了10多次，吃什麼吐什麼，也食不下嚥，趕緊送急診。

急診醫師除了替女童照腹部X光外，也聽到女童的喘鳴聲疑似誤食異物，也加照頸部X光，結果發現疑似異物，立即從她的咽喉深處夾出塑膠糖果包裝紙，從急診就醫到夾出不到40分鐘，及時解除危機，女童的精神也馬上變好，吵著要回家。

吳漢屏提醒家長，預防重於治療，家裡的東西一定要收納好，食物、玩具、器械等小到可以放嘴巴的物品都要放在孩子拿不到的地方，另外，不要讓6歲以下幼童獨處，一定要看著孩子，不要孩子拿什麼都不知道，避免誤食、跌落或拿到尖銳物受傷。

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